Vallavolinik: Saaremaa vald võiks uut arsti toetada 25 000 euroga

"Kuna Saaremaal on aastaid valitsenud pere- ja eriarstide puudus, tuleb ju lõpuks midagi ette võtta," ütles eelnõu autor, vallavolikogu liige Andres Tinno. Oma sõnul võttis ta šnitti Haapsalult, kus tehti sarnane otsus uute perearstide toetamiseks.

Tinno leiab, et 25 000 euro suurune toetus võimaldaks uuel perearstil investeeringuna avada oma praksise või eriarstil tasuda eluasemelaenu omaosaluse sissemakse. "See aitaks inimese Saaremaale kinnistada, et ta tuleks ja jääks."

Kui toetuse taotlejaid on mitu, saaks Tinno sõnul välja valida spetsialisti, kellest on parasjagu kõige suurem puudus. "Haigla ju teab kõige paremini, milliseid eriarste neil oma meeskonda tarvis on," märkis Tinno.

2021. aastast

Tinno hinnangul ei tohiks 25 000 euro suuruse toetussumma kokkusaamine suure Saaremaa valla jaoks probleem olla.

"Ma ei pea silmas käesolevat aastat, mille eelarve tuleb negatiivne, vaid järgmist, 2021. aastat," märkis Tinno. "Kui uut eelarvet hakatakse kokku panema, saaks sellega juba arvestada."

"Braavo Kuressaare vallale, kui ta noorte spetsialistide toetamise tõesti ette võtab," leidis SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. "See oleks märgilise tähendusega otsus ja vägev initsiatiiv, mis näitab hoolimist oma inimestest."

Kõlli tõdes, et üldhaiglate eelarve on kahjuks nii väike, et oma töötajale peale töötasu muid boonuseid lubada ei saa. "Paraku piirdub meie võimekus tudengite ja külalisarstide majutuse ja transpordi organiseerimisega," lausus ta.

Kõlli hinnangul on 25 000 eurot noorte spetsialistide motiveerimiseks piisav.

"See raha võimaldaks Saaremaal elu sisse seada – saaks ju seda kasutada tagasihoidlikuma korteri ostuks või hüpoteegi sissemakseks," rääkis Kõlli. "Kui sellele lisada veel riiklikust meetmest antav 15 000 eurot, teeb see kokku ju päris korraliku summa – 40 000 eurot."

"Ka mina toetan seda toetuse ideed," ütles vallavolikogu liige, SA Kuressaare Haigla nõukogu esimees Kalle Laanet. "Kui noor spetsialist saab vallalt 25 000 eurot ja riigilt 15 000, on see korralik stardikapital, mis annab talle võimaluse vastavalt oma vajadustele valida, mida selle rahaga ette võtta."

Saarte Hääl küsis Tartu ülikoolis arstiteadust õppinud noortelt, kas 25 000 euro suurune toetus motiveeriks neid Saaremaale tööle tulema.

"Vallapoolne boonus oleks väga teretulnud ja võib edaspidi rolli mängida püsiva töökoha valikul," ütles tänavu suvel ülikooli lõpetav saarlane Karl Jõgi. "Kindlasti on väga oluline ka valitav eriala. Kuna selles osas on minu tulevik veel lahtine, siis on hetkel veel vara spekuleerida."

Jõgi leidis siiski, et olenevalt erialast võib piisava kogemuse omandamine osutuda Saaremaal keeruliseks.

"Rahast siiski olulisem on suurepärane kollektiiv ja mõistlikud patsiendid, kellest Saaremaal kindlasti puudust ei tule," leidis Jõgi.

Tartus arstiks õppinud ja mullu ülikooli lõpetanud tartlane Priit Välja veetis Kuressaare haiglas praktikal kokku seitse kuud. "Saaremaa oli minu vastu väga sõbralik," kinnitas ta.

Viis aastat Saaremaal

Välja hinnangul aitaks valla toetus noorte arstide Saaremaale kolimisele kindlasti kaasa.

"Kinnisvara Saaremaal ja Kuressaares ei ole ju odav," tõdes ta. "Samas – kuna kõik arstid on õppinud Tartus koos kuus aastat ning paljud on pärit Tallinnast või Tartust, ei lahendaks valla makstav toetus sotsiaalringi probleemi. On vaja palju julgust, et kolida kohta, mis jääb mugavast kodusest keskkonnast tundide pikkuse teekonna kaugusele."

Vallalt saaks toetust taotleda Kuressaare haiglas tööle asuv eriarst ning vallas nimistuga tööd alustav perearst – kas füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev tohter või perearsti teenust pakkuv juriidiline isik, mis võtab tööle Saaremaa vallas tegutsemist alustava, nimistuga perearsti.

Toetuse saaja kohustuks pärast toetuse saamist töötama Saaremaa vallas perearstina või SA Kuressaare Haigla eriarstina viis aastat. Kui ta lõpetaks varem, tuleks tal toetus kahe aasta jooksul tagasi maksta. Toetust makstaks üks kord aastas ühele taotlejale.

Andres Tinno sõnul on eelnõu esitatud õigeks ajaks, et see jõuaks volikogus esimesele lugemisele 28. mail.

"Palusin, et eelnõu oleks kahel lugemisel – siis jõuaks seda rahulikult arutada ja täiendada," selgitas Tinno.