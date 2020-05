Aasta ema ⟩ Head lapsed kasvavad hea sõnaga

Neljapäeval Kadi raadio stuudios "Kohvilaua" saate tarvis tehtud intervjuus tõdes Anne-Li Tilk, et on sageli kuulnud öeldavat: tänapäeva emadel pole oma laste jaoks enam aega.

"Tegelikult neil on aega, aga see kulub mujale," leidis Tilk. "Need emad peaksid mõtlema, mis on tähtis, kas need kaks niisket lapsesilma või miski muu. Seda aega ei saa ju ükski ema enam kunagi tagasi."

Parasjagu siis, kui vastne aasta ema Kadi raadio toimetaja Tõnis Kipperi küsimustele vastas, avanes äkki stuudio uks ning sisse astusid üllatuskülalised: Mare Kirr ja Piret Paomees Saaremaa naiskodukaitsjate esindajatena, mullu aasta ema tiitli pälvinud Virge Treiel ning Marit Tarkin – aasta ema 2009 ja kõigi aasta emade esindaja. Õnnitlejail kaasas lillekimbud ja kingitused.

Marit Tarkini sõnul on lausa sümboolne, et praeguses eriolukorras pälvis tunnustuse just selline ema, kelle töö on seotud arvutitega. "Olen e-ema," tähendas seepeale enda kohta Anne-Li Tilk.

Kolme lapse ema

Saaremaa naiskodukaitse, ajalehe Saarte Hääl ja raadio Kadi korraldatud konkursil 14. aasta emaks valitud Anne-Li Tilk on kolme täiskasvanud lapse ema ja ühe pisikese poisi vanaema.

Teet (34) on lõpetanud Tartu ülikoolis arvutitehnika eriala ja töötab elektroonikaspetsialistina. Anu (32) õppis Tallinna tehnikaülikoolis keemiat ja keskkonnakaitse tehnoloogiat ning töötab patendivolinikuna. Janno (28) lõpetas aga Tartu ülikooli informaatika alal.

Anne-Li Tilk töötab juba üle 20 aasta Kuressaare ametikoolis ning kuulub jooksuklubisse Sarma. "Anne-Li on andnud väga palju head mitmele põlvkonnale ja teinud seda väga mitmes valdkonnas – üldiste elutõdede koha pealt, spordis eeskujuks olles, IT-alal," lausus naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr. "Noored nimetavad teda oma teiseks emaks."

Kirri sõnul pakkus Anne-Lid aasta emaks lausa mitu esitajat, Kuressaare ametikooli õpetajad juba koguni mitmendat korda.

"Kõiki Anne-Li kohta saadetud kirju lugedes oli tunda väga suurt soojust," ütles Kirr. "Oma töökuse, tagasihoidlikkuse ja abivalmidusega on Anne-Li väga paljudele eeskujuks."

Kolleegide nimel Kuressaare ametikoolist esitasid Anne-Li Tilga aasta emaks kutseõpetajad Marve Koppel ja Reet Truuväärt ning õpetajad Elle Mäe ja Kadri Riim. Töökaaslased iseloomustavad juba üle 20 aasta ametikoolis töötavat Annel-Lid hooliva, huumorimeelse, väga tööka ja alati abivalmis inimesena.

Toetab ja aitab

Anne-Li Tilga samuti aasta ema kandidaadiks esitanud Tõnu Vaher, jooksuklubi Sarma juht kirjeldab aastaid tublilt Saaremaa kolme päeva jooksu korraldustoimkonnas tegutsenud Anne-Lid kui heatahtlikku, südamlikku ja alati positiivset klubikaaslast, kes paistab silma tagasihoidlikkusega ega tõsta end kunagi esile.

Naabrid Kasti külast leiavad, et Anne-Li on inimene, kellega on väga hea suhelda – oskab alati mõne hea mõttega toetada ja lohutada ning pakub oma abi.

Tublisid emasid esitati tänavusele konkursile rohkem kui ühelgi varasemal aastal, kokku 18.