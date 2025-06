Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetavad 2022. aastal õpinguid alustanud Ukraina sõjapõgenikest õed

Reedel, 20. juunil kell 12:00 Alexela kontserdimajas algaval Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pidulikul lõpuaktusel saavad diplomi ja lõputunnistuse 413 uut tervishoiuspetsialisti. Rakenduskõrgharidusõppes on lõpetajate seas ka Ukraina sõjapõgenikest õdede õpperühm, kes alustas kõrgkoolis õpinguid 2022 sügisel. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale pakkus kõrgkool rakenduskõrgharidusõppe omandamise võimalust neile Ukraina kutseharidustasemega õdedele, kes said Eestis ajutist kaitset. Kokku alustas õpinguid 22 ukrainlast, kellest tänaseks on nõudliku haridustee lõpetanud seitse õde.

Õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa: „2022. aastal alustanud Ukraina õdede õpperühm oli meie vastus kriisile – see sündis kiiresti, ent läbimõeldult, lähtudes õppijate varasemast haridusest ja Eesti õigusruumist. Nende õppijate teekond ei ole olnud lihtne – paljud on alustanud elu Eestis nullist –, kuid nad on näidanud suurt pühendumust, õppimisindu ja professionaalsuse kasvu. Nende lõpetamine on rõõmustav saavutus nii neile endile kui ka meile.“

20. juunil saavad rakenduskõrgharidusõppes diplomid õe, farmatseudi, tegevusterapeudi, tervisedenduse ja ämmaemanda õppekava lõpetajad. Kutseõppe lõputunnistused saavad hooldustöötajad, lapsehoidjad, hambaraviassistendid, tegevusjuhendajad ja tervishoiusekretärid. Kokku lõpetab Kuressaares ja Tallinnas 441 uut tervishoiuspetsialisti, kellest õdesid lõpetab suvel kokku 155 inimest. Koos talviste lõpetajatega on sel õppeaastal kõrgkooli lõpetanud 300 bakalaureusekraadiga õde.

„Kaasaegne õendusharidus ei keskendu mitte ainult tänapäevaste kutsealaste teadmiste ja oskuste omandamisele, vaid sama oluline on kohanemisvõime ning valmisolek reageerimiseks erinevates olukordades,” ütles õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp. „Arvestades, kui kiiresti areneb tervishoid ja uued tehnoloogiad, siis täna kõrgkooli lõpetavad uued õed peavad suutma oma karjääri jooksul veel väga palju uut omandada – need oskused on neil koos õppekavaga saavutatud.”

Õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa lisas: „Õeõpe on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kõige suurema vastuvõtuga ja vastutusrikkam eriala. Meie lõpetajad on hästi ette valmistatud töötama nii haiglates, esmatasandil kui ka sotsiaalhoolekandes. Iga lõpetanud õde on oluline panus Eesti tervishoiu jätkusuutlikkusse. Mul on hea meel, et sel aastal jõuab tööjõuturule taas nii suur hulk kompetentseid ja hoolivaid spetsialiste.”