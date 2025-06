SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI Kõrvukrätsupere rõõmustab Vaivere Läti talu rahvast

“Suurim meil pesitsev öökull on kassikakk, väikseim värbkakk. Kõige tavalisem ja inimestele ennekõike oma kaugele kostva huikava hääle järgi paremini tuntud on kodukakk, kes on parkides, talude naabruses jm kultuurmaastikul tavaline pesitseja,” lausus ta, lisades, et ka kõrvukräts on meil suhteliselt tavaline lind, kes elab väiksemates metsades.