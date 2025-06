Kohtutäitur ostis elanike teadmata ära nende kodumaja

Õhtuleht kirjutab, et maja pakuti elanikele 120 000 euroga, kuid Kermik ostis selle lõpuks oluliselt odavamalt ehk 85 000 euro eest. Kinnisvaraäri pole täiturile kaugeltki võõras – kokku kuulub talle 27 kinnistut.

Täiturite koja aukohus leidis eelmisel aastal, et Enno Kermik eksis hea ametitava vastu, kuna kasutas ametialase tegevuse käigus saadud infot isiklikuks kasuks, kuid distsiplinaarkaristus jäi aegumise tõttu määramata.

Õhtulehega vestelnud Elli pere tunneb, et nad on süsteemi poolt hätta jäetud, olles oma kodus külalised ja ilma võimaluseta korter endale osta. Saaremaa vallavalitsus ja teised ametkonnad ei ole suutnud nende olukorda lahendada ning majas elavad pered on teadmatuses tuleviku suhtes.