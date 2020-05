Erkki Koort: saarlastele õ-täht selgeks

Pole ka ime, sest ajaloolaste andmetel olid omal ajal õ kasutusele võtmise vastu mõned pastorid ning Saaremaa selts. Vanad kombed pole kadunud. Vastuoksa, nüüd tahavad nad veel õ õppimata jätmise ettekäändeks koguni märke paigaldama hakata. Peatselt kerkib ö ja õ murdejoonele lattaed, pikalt ei lase ennast oodata kiviaed ning viimaks ongi piiritara moodi asi valmis – tõkkepuu ees ja teistele "kött-kött".

Ei, midagi sellist ei tohi lubada, see on ohtlik. Pealegi võib see üksik teevööndisse paigaldatud märk teha palju kurja. Keegi söidab veel otsa. Märk võib viia ka tähelepanu kõrvale ja jällegi võib midagi juhtuda. Võib ja juhtubki. Ma arvan, et praegu otsivad pooled Kuressaarde sõitvad eestlased seda märki. Kas see on liiklusohutusele parem, kui tähelepanu on hajunud terve tee ulatuses?

Pean tunnistama, et olen maanteeameti käitumisest sõnatu. Mis mõttes? Ega siis teisel pool silti liiklus vasakpoolseks ei lähe! See kerge märk pole küll mingiks ohuks ega varja kuidagi vaadet.

Mängu sekkus minister, ehk Taavi Aasa ettepanekuna peaks Saaremaa nüüd leidma kolm silti, mis maha võtta. Hea ettepanek, aga ehk endine Tallinna linnapea ei märganud, et meil toimus vahepeal haldusreform. Pole ka imestada, sest reform ju Tallinna linna ei puudutanud. Aga Saaremaad puudutas ning kogu Saaremaa moodustab nüüd üks omavalitsus. Saaremaa võttis maha 11 omavalitsuse sildid ja mitte 11 silti. Täpsemaid andmeid teisaldatud siltide kohta saab – maanteeametist. Tegelikult võib küsida infot ka mõne valitsuses oleva saarlase käest, nemad ikka teavad, mis kodusaarel sünnib.

Meie rahva ja riigina kestmise alus ei ole teehoiukava ega isegi mitte liiklusohutusprogramm. Kultuur on meie rahva kestmise alus. Mingis meeltesegaduses oleme toppinud palju tihedama liiklusega teede äärde varasemaid kihelkondi tähistavad sildid. Neid on üle Eesti nii et mustab ja need ei sega teevööndis kedagi. Hea minister, hea maanteeamet – Saaremaal on kihelkonna silte ka ning loodetavasti on need seaduslikud. Võimalik, et needki ei peaks tegelikult teeveert palistama, sest keda huvitab, kus oli Maarja-Magdaleena või Pöide kihelkonna piir.

Spektaakel õ ja ö piiri ümber saab loodetavasti lähiajal lõpu. Kui sildi paigaldamist segab mingi norm, saab seda muuta, kui on hirm, et luuakse pretsedent, siis looge vajalik norm. See juhtum on kindlasti vahva tegevus päevade sisustamiseks, kuid täiesti arusaamatul põhjusel.

Kangekaelselt hoiab Saaremaa ö-st kinni. Jöudu selleks! See teebki Eestist Eesti.