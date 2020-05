Grand Rose´i spaa on sunnitud koondama 25 töötajat

Lõpliku, läbirääkimiste perioodile järgneva koondamisteate on alates eriolukorra kehtestamisest esitanud 53 asutust ning koondatud on 1063 töökohta.

Saare maakonnas on viimastel andmetel töötuna arvel 982 inimest. Läinud nädalal samal ajal oli meil töötuid 965. Töötuse määr maakonnas on praegu 6,3%.

Töötasu hüvitist on eilehommikuse seisuga määratud Eestis 12 978 asutuse 104 931 töötajale. 85 622 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ja 19 309 inimest kahe kuu eest. See on ka maksimaalne periood, mida tööandja saab taotleda. Määratud hüvitiste kogukulu Eestis on üle 114 miljoni euro.