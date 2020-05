Märt Kõlli: kõik peavad vaatama peeglisse

Kas 24 arsti allkirjaga pöördumine tuli täieliku ootamatusena või oli mingeid märke õhus ka varem?

Need kaks kuud on olnud organisatsioonikäitumise mõttes ikka täiesti erakorralised, millele ka sõnaühend "erakorraline olukord" viitab.

Kindlasti oli juhatus sel ajal keskendunud ainult kõige pakilisemate probleemide lahendamisele ja tähelepanu läks eelkõige sinna, kus meile tundus, et seda kõige rohkem esialgu vaja on.

Ja peame möönma, et organisatsioon kui tervik ja kollektiiv kui tervik on saanud vähem tähelepanu.

Suhtlemise teemad üleüldisemalt, kriisi kontekstis või ka laiemalt – eks see kindlasti on koht, kus on üht-teist võimalik arendada ja teha.

Aga sellist, ütleme, vormi me ei osanud oodata. Kindlasti on mõistetamatu mõningane meie töötajate arusaamatus või küsimärkide panemine.

Et ühe asutuse ühe organisatsiooni inimesed võivad asjast aru saada üsna erineval moel, on see mõistetav?

See on vägagi mõistetav. Meil on ju 400 inimest hingekirjas, selge see, et arvamuste paljusus on olemas.

Täna on ju seis, kus meil maja on pooleks, ühel pool väga tõsine nakkushaigetega tegelemine. Teine pool ootab järgmist nädalat, et tasapisi plaaniline ravi avaneks. Probleemide eskaleerumine on eelkõige sellega seotud.

Aga et pöördumine tuli just nüüd – kas see ajastus oligi niimoodi valitud või pelgalt kokkusattumus?

Täna meil on ju väga palju muid probleeme. Alustades kasvõi sellest, et meil on keeruline finantseerimisolukord. Haigekassa on väga vastutulelik igatpidi, aga on üks suur väljakutse ennast kuidagi rahaliselt paika saada. Et minna edasi ja võimaldada patsiendile väga head ravi.

Minu seisukohast on lahendusele orienteeritud diskussioon kindlasti see, mis toob alati tulemuse.

Seega jah – eriolukord tuleks kõigepealt mööda lasta ja siis võiksime hakata vaatama detailselt, et kus keegi vigu on teinud.

See on olnud unikaalne olukord organisatsiooni jaoks.

Teisalt – Kuressaare haigla kõikvõimalikud toetusaktsioonid, telefoniliinide avamine, ettevõtjate ja kodanike materiaalsed toetused, nüüd toetusavaldus doktor Laane osas – kõik need on olnud isealgatuslikud.

Meie ei ole käinud kuskil nurumas ei raha ega toetust ükskõik mis moel.

See näitab, et inimestele nii Saaremaal kui ka mandril ja lausa Poolas on meie olukord läinud korda. On märgatud, et asi on tõsine ühe väikse saare jaoks, kus on 30 000 inimest.

Haigla peab olema ka valmis selleks, et tuleb teine laine.

Jah, peame olema absoluutselt valmis, esimene kogemus näitas, et viirus oli ülimalt kerge tulema.

Eks me väga loodame, et teist lainet ei tule mitte kunagi, aga kahjuks ei saa kätt ette panna.

Tegelikult on meie haigla äärmiselt keerulisest olukorrast suutnud välja tulla suhteliselt hästi.