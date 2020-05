Kolme päevaga on lennanud Kuressaare-Tallinna vahet 16 reisijat

Transaviabaltika volitatud esindaja Rene Must rääkis Saarte Häälele, et lennuühendus taastus 9. mail ja kokku on nad teenindanud esimesel kolmel lennupäeval, mille sisse jääb neli lendu Tallinna-Kuressaare-Tallinna liinil, 16 reisijat.

Must selgitas veel, et lennuki kliimasüsteem töötab järgmiselt: väljast võetav õhk kuumutatakse kompressoris ca 250 kraadini ja siis jahutatakse ning suunatakse sõitjate salongi. Salongi põranda all asuv klapisüsteem väljastab pidevalt õhku. Seega õhu ringlemine toimub ülevalt alla. Lennumeeskonnal on aga omaette autonoomne kliimasüsteem.