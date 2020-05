EKA tudeng kinkis Ristiku lasteaiale oma lõputöö

Just soojade lasteaiamälestuste tõttu otsustaski ise lapsena Ristiku lasteaias käinud Liisi lõputööna valminud projekti oma kunagisele lasteaiale kinkida. Ühtlasi loodab ta lasteaia õpetajatelt tagasisidet ja näpunäiteid saada, mida võiks majakese juures veel paremaks muuta.

“Lugemismajakese mõte sai tegelikult valmis juba aasta tagasi,” ütles Liisi. “Selline väike koht, kus käia raamatuid lappamas ja lugemas, aitab lastel raamatutega kontakti saavutada. Isegi kui nad on veel nii väikesed, et lugemas ei käi, võimaldab juba ka piltide vaatamine neil raamatuga tutvust teha,” rääkis ta, lisades, et lasteaial on oluline roll lapse edasistes valikutes ja huvide väljakujunemises.

Lugemismajake jõudis kohale läinud reedel ning sai nii laste kui ka õpetajate poolt sooja vastuvõtu osaliseks. Ristiku lasteaia direktor Monika Talistu rääkis, et Liisi oli tema rühma laps ning õpetajana mäletab ta viieaastast Liisit siiani ütlemata rõõmsameelsena.

Ehkki praegu sai lugemispesa endale Tibukeste rühm, soovivad nad direktori sõnul edaspidi samasuguseid majakesi ka teistesse rühmadesse. “See on uskumatu, missuguse vahva asja Liisi valmis sai,” märkis Talistu. “Me oleme kõik niivõrd rõõmsad ja ütlemata tänulikud, et Liisi meie peale mõtles ja sellise kingituse tegi. Müts maha!”

Direktori rõõmu jagasid ka rühma õpetajad, kellel oli Liisile ka ideid ja ettepanekuid, kuidas majakest veelgi efektiivsemaks mängu- ja õppevahendiks muuta. Õpetaja Külli Õun pakkus näiteks välja, et majal võiksid ka rattad all olla, et seda oleks lihtsam ringi liigutada, ning nemad paneksid juurde veel paar konksu, et saaks lastele teatrit teha, ja magnettahvli riba, et magnetnukkudega mängida ja läbi mängu meeskonnatööd harjutada.