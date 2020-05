Valla toidupakk jättis osa peresid külmaks

"Lastevanemate poolt toidupakkidel kauplustes järelkäimine on mõnede koolide osas teinekord veninud," ütles Saaremaa tarbijate ühistu juht Kalle Koov . "Oleme neid koole iga päev sellest ka informeerinud."

Enne, kui Kuressaare õpilastele toidupakke jagama hakati, tegid koolid küsitluse, et selgitada välja need, kes toidupakki ei soovi. Kaubi andmeil neid peresid, kes toidupakist ära ütlesid, väga palju ei olnud. Loobunute arvelt said koolid aga söögikraami ümber jagada neile peredele, kes toiduabi rohkem vajasid. Samas leidus ka neid peresid, kes ei jõudnud õigel ajal pakki välja võtta ja kellel võimaldati seda teha hiljem.