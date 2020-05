Kunstikool ootab õpilasi taas tundidesse

Kunstikooli direktori Boris Šestakovi sõnul tegutsevad õpilased kuni kümnestes gruppides. “Meil on just nii palju ruume, et saame õpilased gruppideks jagada,” lausus direktor.

Koolis on olemas desovahendid ning õpetajad saavad vajadusel kasutada ka kindaid ja maske.

Kui aga õpilased või nende vanemad peavad kindaid-maske vajalikuks, peavad need õpilastel endil kaasas olema.

Kunstikooli uksed on avatud igal tööpäeval kella kolmest viieni päeval mai lõpuni. Sel ajavahemikul on oodatud ka need õpilased, kes enne eriolukorda käisid kunstikoolis õhtuti.

Šestakov kinnitas, et kõik kunstikooli õpetajad on terved – pole haiged olnudki.

Kunstikooli saab siseneda tagumisest uksest ehk staadioni poolt.

Majas mujal kui kunstikooli ruumides ehk täiskasvanute gümnaasiumi osas kunstikooli õpilased viibida ei tohi.

Ka eriolukorra ajal jagas Kuressaare kunstikool nagu teisedki õppeasutused oma õpilastele ülesandeid. “Fakt on aga see, et paljud ei jõudnud neid oma koolitööde kõrvalt teha või polnud kedagi, kes juhendaks,” tõdes Šestakov. “Seetõttu me kodus tehtud ülesannetesse kriitiliselt ei suhtu ja jätkame oma tööd sealt, kus see pooleli jäi.”

Direktori sõnul leidub siiski lapsi, kes erinevatel põhjustel ei saa kunstikooli tundidesse kohale tulla.

“Nendele saadame ikkagi koduseid ülesandeid,” kinnitas Šestakov.

Kuressaare muusikakooli õpilased on seni samuti olnud distantsõppel, suheldes õpetajatega – eriti erialaõpetajaga – interneti teel ja ekraani vahendusel.

“Ka esmaspäevast jätkub enamiku õpilaste jaoks õppetöö nii nagu praegu,” lausus muusikakooli direktor Tarmo Berens. “Asja eest teist taga kontakttunde teha pole mõtet, sest viiruseoht pole ju kuhugi kadunud.”

Berensi sõnul saab aga nüüd suuremat tähelepanu pöörata neile õpilastele, kellel on ilmtingimata tarvis õpetajaga kokku saada – kellele distantsõpe ei sobi või neile, kes tänavu muusikakooli lõpetavad.