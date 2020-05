Teatri suvelavastuse saatus selgub täna

“Tribüüni ei ole mõtet tellida ja me peame panema üksikud toolid. Seetõttu tuleb kindlaks teha, kui kaugele publikuala võib ulatuda, nii et ka tagumistes ridades inimesed näevad ja kuulevad. Vähem kui 150 inimesele ei ole mõtet mängida,” selgitas teatri loomejuht Aarne Mägi. Ta märkis, et ükski instants ei ole hetkel ka teatanud, et vabaõhuetendustel saab rakendada mõnd muud reeglit, mistõttu on pisut nõutud kõik teatrid.