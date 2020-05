Kalurid: räime meres tänavu napib

Nasva rannakalur Tiit Kuusk ütles, et sel aastal on räimesaagid olnud poole väiksemad. Aprilli alguses kala veidi oli, kuid siis tuli pikem paus. Viimastel päevadel on Kuuse sõnul räime jällegi tulnud, kuid mitte püsivalt. Üks päev kala on ja siis võib järgneda täielik nullipäev. Kuuse sõnul on püüki arvatavasti mõjutanud põhjakaare tuuled, mis Nasval kalapüügile hästi ei mõju. Veidi valjemini puhuv maatuul püügile minekut küll ei takista, aga saaki ka mõrda ei too. “Poole väiksemad on saagid kindlasti,” nõustub ka rannakalur Sander Laid omakülamehe arvamusega.

Tema sõnul istuti just kolm nädalat sisuliselt tühja. Laidki arvab, et püügile on põntsu pannud valest suunast puhuv tuul. Siiski loodab ta, et asjad paranevad ning jaanipäeva paiku, kui räimekevad lõpeb, tulevad ka suuremad saagid.

Saaremaa traalimeestel on seevastu püük tänaseks juba lõppenud. Mart Undrest Eesti kalapüügiühistust ütles, et loodus on sel aastal oma korrektuurid teinud. Esimesed saagid saadi juba märtsis, mis on väga vara. Undrest ei teagi, et nii vara oleks räime saadud. Kogused on olnud väga väikesed, Mart Undresti sõnul hinnanguliselt isegi kümne aasta kehvimad.

Traalimeeste sõnul on ilmad olnud üle keskmise tormised, mis ei lasknud püügile minna. Sellekevadine olukord, kus üle 20 m/s puhuv tuul pole mingi haruldus, ei ole iga-aastane nähtus.