Ettevõtjad: pigem pange kiiruskaamera ja künnised

Eile hommikul kogunesid Arensburgi restorani päikeseterrassile 16 Kuressaare kesklinnas tegutsevat ettevõtjat kohtuma vallavolinike Kalle Laaneti ja Koit Voojärvega. Ettevõtjad soovisid kuulda eelnõu algatajalt Kalle Laanetilt endalt põhjendusi, miks peavad reformierakondlastest volinikud vajalikuks kesklinn mootorsõidukitele sulgeda. Samas tahtsid nad vallavolinikele teatavaks teha oma seisukoha, et on niisugusele plaanile vastu.

"See plaan riivab meid kõiki, kes me siin kesklinnas majandame," ütles ettevõtjad kokku kutsunud Anti Kopliste, Ferrumis tegutseva kellaäri Vekker omanik. "Kust tuleb veendumus, et kesklinna sulgemine muudab kodanike ja ettevõtjate elu paremaks?"

"Teie esindate erahuve, meie avalikke huve," vastas Kalle Laanet. Voliniku sõnul on sooviga, et kesklinn autovabaks muudetaks, tema poole pöördunud nii eraisikud, ettevõtjad kui ka Saaremaa külalised.

"Millised ettevõtjad midagi niisugust soovivad?" imestas Grete poe omanik Diana Paia. "Alati on keegi, kes otsustab, mis meile, ettevõtjatele hea on, ilma et meilt endilt küsitaks."

"Varem seisis Reformierakond ikka ettevõtjate eest, aga nüüd paistab, et sootuks vastupidi," leidis Arensburg OÜ juhatuse liige ja Saaremaa ettevõtjate liidu juhatusse kuuluv Terje Nepper. "Kuidas saaks turist üldse esimese mulje, et Kuressaare kesklinn on väärt koht, kui ta siit isegi läbi sõita ei saa?"

"Inimesed on mugavad," lausus Paia. "Kui autoga ligi ei pääse, harjuvad nad käima mujal ja siis on neid väga raske tagasi tuua. Olge inimesed, ärge pange kesklinna autodele kinni – see tapab kesklinna ettevõtluse!"

"Pärnu Rüütli tänav on välja surnud pärast seda, kui seal enam autoga liikuda ei saa," märkis Pallopsoni Äri OÜ ja Kauba Üks OÜ juhatuse liige Henry Ots.

Ettevõtjate sõnul on nende äride käibes tunda andnud juba seegi, kui Kuressaare kesklinn on mõne ürituse pärast suletud olnud.

"Enne kesklinna remonti küsiti ettevõtjatelt selleks luba ja kõik ütlesid ühest suust: ainult siis, kui kesklinn jääb läbisõidetavaks," meenutas Reene Moschella, restorani La Perla üks omanikest.

"Raha kesklinna remondiks tuli ettevõtluse arendamise meetmest – kas siinse ettevõtluse hävitamiseks?" küsis Pritsumaja Grill & Bari pidav Guido Grass.

"Kõigis piirkondades, kus südalinn on autodele suletud, on paralleelne tänav, kus autod sõita saavad, või mingi muu lahendus," märkis Nepper. "Seal on ka kordades rohkem turiste kui meil. Kas meil peaksid autod hakkama jälle kesklinna lasteaia juurest parklast ja Uuelt tänavalt läbi sõitma?"

"Siis suureneks ju Uue tänava liikluskoormus praegusega võrreldes kõvasti," tõdes Uuel tänaval elav ja tegutsev ettevõtja Annika Nettan.

Autovabaks reedest pühapäevani?

"Eelnõus toodud väide, et kesklinna autodele sulgemine aitaks õhusaastet vähendada, pole Kuressaare puhul küll kohane," leidis Paia. "Meie kesklinn oma väikese liikluskoormusega on üks puhtama õhuga kohti!"