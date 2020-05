Rihvkide firma sattus tööd otsides ränka kadalippu

Mika Männik ütleb, et vaidlused kinnituste üle saavad olla üksnes sadamavaldaja ja hinnaettepaneku esitaja vahel.

"Meile teadaolevalt kohaldab sadamate haldaja kõikidele hinnaettepaneku esitajatele garantiinõuet võrdsetel tingimustel. Seega ei tohiks ükski hinnaettepaneku esitaja olla ei eelisseisundis ega ka vastupidi," sõnas maanteeameti esindaja Männik.

Villu Vatsfeld: "Kui Tuule Liinid jätab meile sadamatasud maksmata, siis maksab need ära garantii väljastanud pank." FOTO: Gunnar Siiner / Saarte Hääl

Saarte Liinide juht Villu Vatsfeld selgitas, et Tuule Liinid on varem sel teemal vaielnud ja alati on jõutud järeldusele, et sadamate pidajal on õigus oma riskide maandamiseks lisatagatisi nõuda.

Tõnis Rihvk arvab, et TS Laevad ja Kihnu Veeteed on tingimusteta kinnituse Saarte Liinidelt juba varem saanud, kuna pakkumuse esitamise esimene tähtaeg oli 1. aprill.

"Kuidas Saarte Liinid neid kinnitusi nüüd tagasi plaanib võtta, ei oska öelda," sõnab ta. "Kui üldse saab."

Garantiinõue kõigile

Villu Vatsfeldi sõnul kohaldab AS Saarte Liinid seoses ebakindla majandusolukorraga garantiinõuet samadel tingimustel kõikidele vedajatele. Rihvk ütleb, et sadamavaldaja nõustus kohaldama võrdseid tingimusi alles siis, kui jõudis kohale tõsiasi, et pakkujaid ebavõrdselt koheldes võib sooritada konkurentsikuriteo.

Kui Rihvk ütleb, et alustas koos kolme pojaga ettevõttega puhtalt lehelt, siis Saarte Liinide juht meenutab minevikku: "Eestis on võimalik asutada lugematul hulgal äriühinguid, kuid see ei tee neid veel sõltumatuks ja iseseisvaks."

Ta lisas, et Tuule Liinid on endiselt Vjatšeslav Leedo mõju all, kuna väidetav omanikuvahetus toimus sisuliselt ilma rahata ja Tõnis Rihvk võttis endale kohustuse osta Tuule Liinid välja tuleviku tulude arvelt.

"Seega, kui tegemist ei ole näiliku omanikuvahetusega, siis oleks ikkagi tegemist olukorraga, kus Vjatšeslav Leedo säilitas olulise mõju ettevõtte üle," selgitab Vatsfeld.

T.R. Merenduse juhatuse liige Taavi Rihvk kinnitab, et ei tema, isa Tõnis ega vennad ole kellegi käepikendused, vaid tegutsevad enda nimel. Tõnis Rihvk ostis Tuule Liinid OÜ ära turutingimustel, tasudes selle pere varade arvelt. "Oleme sisuliselt pereettevõte ja ühelgi kolmandal isikul (sh hr Leedol) ei ole meie üle Vatsfeldi viidatud "olulist mõju"," räägib Taavi Rihvk.

Mõlemad Rihvkid kinnitavad, et ei soovi alustada kohtuvõitlust. Et hangete tulemusi erineval moel vaidlustatakse, pole uudis kellelegi. Pigem on see reegel ja omast käest teab seda hästi ka maateeamet. Seitse korda on nad pidanud edasi lükkama Kuressaare ja Tallinna vahelise lennuliini hanke lõpptähtaega.

Palub ajapikendust

Villu Vatsfeld kinnitas, et Saarte Liinid on valmis sõlmima Tuule Liinid OÜ-ga sadamateenuste osutamise lepingud tingimusel, et nad annavad täiendava tagatise pangagarantii näol.

"See tähendab, et kui Tuule Liinid jätab meile sadamatasud maksmata, siis maksab need ära garantii väljastanud pank," ütles ta. Samasuguse garantiikirja peavad Saarte Liinidele tooma kõik edukaks osutunud pakkujad.