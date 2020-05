Koroonakonverentsil astuvad üles Madis Kallas ja Edward Laane

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald märkis, et kuigi kriis ei ole läbi, on ühiskond sellega pidanud leppima. „Oleme viimased kaks kuud elanud uues ja karmis reaalsuses. Oleme kõik pingutanud, et nii meditsiiniline kui majanduslik kriis võimalikult kiiresti läbi saaks. Viimaste kuude kogemused on meid karastanud ja õpetanud. Vaatamata, nn uued kogemused sadasid kaela ehmatava šokina,“ lausus Soonvald.