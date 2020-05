Lisa-aadressiga skeemitamine ei anna mingit tulu

Lisa-aadress on kasulik näiteks seetõttu, et omavalitsus saaks suvilaomanikuga suhelda prügimajanduse teemal või riik oskaks hädas inimese üles leida. Eriolukorras anti lisa-aadressi märkimisel õigus ka saartele sõita. Lisa-aadresse on võimalik märkida mitu ja nende tõele vastavust ei kontrolli keegi. Väidetavalt oli eriolukorra ajal märgitud Saaremaa-elukohana kõikvõimalikke avalikke asutusi ja ka näiteks turismiobjekte. Teoreetiliselt võib ennast elama märkida nii Sääre tuletorni kui ka Kuressaare raekotta. Kusjuures hoone omanik ise ei saagi teada, et keegi ennast sinna kirja pannud on.