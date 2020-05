Vald lükkas raha eraldamise Rootsi lennuliinile aasta edasi

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu tõdes, et nad on kuude lõikes olnud kontaktis nii Rootsi lennufirmaga Braathens Regional Airlines (BRA) kui ka BRA emafirmaga Braganza. "Ka tänases kirjavahetuses on reorganiseerimisprotsessi kommenteerides kinnitatud, et senised Saaremaad puudutavad plaanid ja kokkulepped on endiselt jõus," sõnas Maripuu.