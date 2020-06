Südalinna sulgemisel täitub keskus meluga

Mart Maastik: “See olgu linnasüda, kuhu turist tahab tulla.“ FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallavolikogu liige Mart Maastik tõdes Kadi raadio saates "Keskpäev", et keskväljak võiks ka Kuressaares olla nagu Raekojaplats Tallinnas või Tartus. "Seal ei sõida ju keegi autoga," sõnas Maastik. "See olgu linnasüda, kuhu turist tahab tulla – kus jalutada, kus on erinevad atraktsioonid, esinevad muusikud."

Ta märkis, et kui ta näiteks ise käib reisimas, otsib ta erinevates linnades just kohti, kus asub jalakäijate tänav või ala. "See on põhikoht, mida otsida, sest seal on kaubandus, söögikohad ja hea turvaline kõndida," rääkis volikogu liige. "Meil aga tundub see tohutu probleem."

Enne suve tuleb otsus ära

Maastik ei näe kesklinna suviti sulgemises midagi halba. "Teed liikluskorralduse natuke ümber: näiteks Uus tänav ühesuunaliseks suunaga lossi poole ja kõik autod jõuaksid ilusti parklatesse." Ta märkis, et kui inimesi juhatav suunaviidasüsteem on korralik, pole ju ka ettevõtjatel tegelikult probleemi. Vastupidi – turist sõidab parklasse, hakkab sealt südalinna kõndima ja saab teepeal külastada kasvõi kõiki poode ja restorane, mis ette jäävad.

Samuti volikogu liikme, kunagise Kuressaare linnapea Jaanus Tamkivi sõnul käivad arutelud kesklinna autoliiklusele sulgemise osas edasi ning otsus peaks tehtud saama kindlasti enne suve. Parasjagu otsitakse lihtsalt sobivat formaati ja kompromissi, mis kõigile passiks.

"Ettevõtjad on aktiivsed oma huvide eest seisma, mis on väga teretulnud, aga keskväljak ja peatänav on ikkagi avalik ruum, see pole kellegi eraomand ja keegi ei saa öelda, et meie täpselt ütleme, kuidas see asi siin käib," rääkis Tamkivi. "Siia on investeeritud väga suurt raha, mis tähendab, et ruumi kasutamine tuleb ühiskonnas kokku leppida."

Vjatšeslav Leedo: “Toidukohtadesse, mis keskväljaku ümber, ei sõideta ju praegugi autoga otse laua taha.“ FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Südalinnas tegutsev ettevõtja Vjatšeslav Leedo ei usu, et liikluse sulgemine suviti näiteks nädalalõputi siinsele ettevõtlusele surmahoop oleks. "Ettevõtlust ei suutnud välja suretada ei Stalin, katk ega koroona. Ei sureta see kesklinna sulgemine ka," on Leedo veendunud.

Kartuste kohta, et rahvas kaob kesklinnast ära, kui siit autoga läbi sõita ei tohi, tõi Leedo näiteks, et sama hästi võiks sulgeda ümber lossipargi kulgeva tänava ja suunata autoliikluse otse läbi lossihoovi. Siis on ikka kindel, et kõik inimesed ka lossi külastavad.

Enamik ettevõtjatest ja rentnikest ei näe tema sõnul kesklinna ajutises sulgemises probleemi: toidukohtadesse, mis keskväljaku ümber, ei sõideta ju praegugi autoga otse laua taha. "Ma tunneks hirmu juhul, kui meil oleks autorestoranid, et söök tuuakse autosse, süüakse seal ära ja sõidetakse siis minema," tähendas ettevõtja. "Aga võib-olla neil tõesti on uus äriidee, mida ma ei mõista – tahavad aknast toitlustama hakata –, sel juhul oleks mure õigustatud. "