Vald ootab kandidaate Saare maakonna ettevõtlusauhindade konkursile

"Ettevõtja ei anna aga alla ja otsib uusi võimalusi, olles eeskujuks ja hoides toimimas majanduse. On ettevõtjaid, keda olukord tõsisemalt puudutanud ei ole, kuid ka neid, kel sellest kõigest väga keeruline välja tulla," lisab ta, jätkates aga lootusrikkalt mõttega, et rasked ajad sünnitavad uusi lahendusi ja innovatsiooni ning visaduse, püüdluste ja keeruliste olukordade seljatamise eest tuleb ettevõtjaid märgata ja tänada.

Samal arvamusel on ka abivallavanem Kristiina Maripuu, tundes heameelt, et ettevõtlusauhindade konkurssi korraldatakse ka tänavu paljude partnerite koostöös. "Nüüd on kõigil soovijail hea võimalus anda märku ettevõtjatest, kes on oma tegevusega silma jäänud ning keda sooviks selle eest esile tuua ja tänada. Hea sõna annab alati hoogu juurde!" kutsub Maripuu üles kandidaate esitama. "Märkamist ja tunnustamist on vaja – keerulisel ajal seda enam," on abivallavanem veendunud.