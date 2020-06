Reet Nõupuu – koduhooldaja eesliinil

▶ Kuidas lähedased ja kogukond teie töösse suhtuvad?

Mina ja mu lapsed oleme väga tugev ja kokkuhoidev perekond. Mu pere usaldab mu valikuid ja otsuseid ning nad on mu jaoks tugev toetav tagala. Minu lastes ei tekitanud hirmu see, et valisin kriisiajal töö eesrindel otse koroonapositiivsete seas. Pigem nad mõistsid mu valikut – keegi peab ju ka seda tööd tegema. Kui olin selleks tööks võimeline ja valmis – järelikult oli selline otsus ainuõige.

Kogukond suhtus mu valikusse aga pigem skeptiliselt ja hoidis eemale. Olin oma rõõmude ja muredega üksi ega tundnud, et keegi väljastpoolt mu peret väga toetanud oleks. Neid pigem hirmutas mõte, et puutun päevast päeva kokku inimestega, kes on saanud positiivse diagnoosi. Olgugi et tööd tehes kandsin alati kaitsevahendeid ning tundsin ennast tervena. Pahaks ma sellist suhtumist ei pane. Eks igaühel ole õigus teha oma valikud, millises olukorras on parem karta kui kahetseda.

▶ Mis teile oma töös rõõmu pakub ja mis on kõige raskem?

Reeglina satuvad koduhooldusele inimesed, kes on oma elu lõpufaasis ning kel lähedasi ei ole või elavad need mujal. Seetõttu meeldib mulle oma ameti juures väga just see, et saan nende inimeste jaoks olemas olla. Kõige raskem on aga jagada inimeste valu, kui minu võimuses pole neid aidata muuga, kui nad vaid ära kuulata.