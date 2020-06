Volikogu asub tulevasele põhikoolile nime valima

Haridus- ja teadusministeerium leidis aga, et põhikooli puhul on kolleegiumi nimi eksitav, sest pedagoogilises mõttes tähendab nimetus "kolleegium" kesk- või kõrgkooli.

III koht 174 häälega kuulus aga nimele Kuressaare Linnakool. 1522. aastal asutatud ladinakeelne õppeasutus, mis 1804. aastal muudeti kreisikooliks, kandis suurema osa oma ajaloost just linnakooli nime.

"See nimi on ju ajalooline ja hea, aga paratamatult hakataks seda Kuressaare Vanalinna kooliga pidevalt sassi ajama," tõdes Aro.

Neljanda variandina kuulub valikusse samuti nimekonkursil osalenud, ent kümne hääletusvooru jõudnud variandi hulgast välja jäänud Johannes Aaviku Kool. Vilistlase ja endise õpetaja, kuulsa keeleteadlase Johannes Aaviku järgi pakutud nime miinusena on toodud asjaolu, et koolil on ka väga palju teisi teenekaid vilistlasi.