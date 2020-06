Probleemid üleveoteenuse piletimüügiga

Nii oli Kirsipuu väitel tema hiljuti ostetud piletitel erinev hind ning ühele piletile lisati täispiletiga reisija, kuigi ta reisis üksi. Seda on võimalik kontrollida sadamakaameratega.

Kommenteerib TS Laevade juhatuse liige-teenindusvaldkonna juht Ave Metsla:

TS Laevad on saanud pöördumise Siret Kirsipuult. Meie teenindaja võttis temaga telefoni teel ühendust ning soovis täpsustada pöördumise asjaolusid. Siret Kirsipuu ise rääkida ei soovinud ja suunas kõne meesterahvale.

Teenindaja selgitas olukorda ja telefonivestluse järel oli jõudnud arusaamisele, et mure on lahendatud ja klient esialgu kirjalikku vastust ei soovinud.

Segadus tekkis asjaolust, et Siret Kirsipuu on alles registreerinud end Saaremaa püsielanikuks ning ei osanud kassas ise pakkuda ID-kaarti, vaid eeldas, et teenindaja küsib seda. Kõikidel tema poolt esitatud piletitel oli kirjas 1 auto ja 1 reisija.