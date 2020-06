Vallavalitsus jättis oma seaduserikkumise menetlemata

Rikkumine siluti esialgu ajutise ehitusloa väljastamisega. Novembris ütles toonane vallavanem Madis Kallas , et majasiseselt algatati distsiplinaarmenetlus selgitamaks välja, kuidas selline asi juhtuda sai. Nüüd ütles abivallavanem Jaan Leivategija , et menetlust ikkagi ei alustatud.

Ta tõdes, et ehitusloa väljastamisel tehti vigu, kuid need olid tekkinud planeeringu tõlgendamisest, mitte ametialasest rikkumisest. Nüüd koostatakse menetlemiseks täpsemad juhised, mis aitaksid tulevikus taolisi vigu vältida.

Tänaseks on valminud ka uued muinsuskaitse eritingimused, mis ütlevad, et ebaseaduslikult paigaldatud rulapark tuleb teisaldada, kuna see on liiga lähedal linnusele, puiesteele ja Albert Uustulndi monumendile ning visuaalselt häiriv.