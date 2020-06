"Sel nädalal sai ammu olnud kahtlus tõeseks, et Kuressaare linnuse vallikraavis pesitseb jäälind. Tegemist peaks olema esimese kindla pesitsemisega Saaremaal," kirjutas loodusfotograaf Martin Vesberg oma Facebooki lehel.



Vesberg ütles, et jäälinnud küll talvituvad Saaremaal, aga pesitsust pole siin varasemalt olnud, vähemalt teadaolevalt mitte. Jäälinnu tabas Martin Vesberg kaadrisse neljapäeva varahommikul toimunud linnuvaatluse ajal, kuhu said kaasa minna ka teised loodushuvilised. "See jäälind oli linnutuuri pärl," ütles Vesberg, kes lisas, et oli lindu seal varasemalt vilksamisi näinud, ent siis ei olnud veel kindel, et tegu just jäälinnuga on. "Nüüd sai see siis kinnitust."