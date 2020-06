Aasta gümnasistid on Hedili Nõu ja Uku Pokk

Hedili Nõu on üks sel aastal gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetavatest noortest. Uku Pokk on silmapaistev etleja, kes on läbi aastate noppinud laureaaditiitleid, grand prix´sid ja eripreemiaid nii maakondlikel kui ka üleriigilistel konkurssidel. Lagle Levit on Orissaare muusikakooli klaverieriala andekas ja tegus õpilane, kes on edukalt esindanud muusikakooli mitmetel konkurssidel ja festivalidel.