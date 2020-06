Saaremaa kalakasvanduses lasti vette kümnete tonnide jagu kalamaime

Saaremaa looderannikul tegutseva PRFoodsi kalakasvanduste juhi Margus Rebase sõnul saabus Saaremaale kahe nädala jooksul iga päev kaks autokoormatäit kalamaime, kes on leidnud endale uue elukoha rannikumeres asuvates sumpades.

„Tänavune hooaeg algas mõnevõrra ärevamalt, sest lisaks tavapärastele sumpade ehitustöödele, logistikale ja muule olulisele pidime näiteks teistest riikidest tulevatele spetsialistidele hankima ka sissesõidulubasid suletud Saaremaale ning veenduma, et kümned tuhanded kalamaimud üle mere õigeks ajaks kohale jõuaks,“ ütleb Rebane.

Forellimaimud jõudsid Saaremaale nii Soomest kui ka kohalikust kalakasvandusest Väike-Maarjas. Nende transportimiseks kasutati spetsiaalsete hapnikuballoonidega varustatud veepaake, et kalamaimud mitmesaja kilomeetri pikkuse teekonna lõpus ka täie tervise juures oleksid.

Kokku on PRFoodsi Saaremaa avamerekasvanduses kuus sumpa. „Keskmiselt on kasvandussumba maht 2000 m3, andes vikerforellimaimudele rohkelt kasvamisruumi,“ ütleb Rebane.

Merevette pannes on forellid kaaluvahemikus 450 grammi kuni 1 kilo. Kalasid toidetakse spetsiaalse valkude ja vitamiinidega rikastatud, vähendatud fosforisisaldusega loodussõbraliku kalatoiduga. „Meie kasvandustes kasvavad kõik kalad ilma antibiootikumide ja ravimiteta, et ka tarbijani jõuaks võimalikult puhas kodumaine toode,“ rõhutab Rebane.

Vikerforellimaimud kasvavad merevees kuni oktoobrikuuni, mil need veest välja võetakse, olles kaalus juurde võtnud tervelt 3,5 korda. Seejärel kalad realiseeritakse ning pakendatakse sealsamas Saaremaal ning need jõuavad poelettidele Heimon Kala kaubamärgi all. Möödunud aastal Saaremaa sumpadest võetud forellist valminud Heimon Kala õrnas soolas vikerforellifilee pälvis Eesti Parima Toiduaine konkursil äsja Eesti Parim Kalatoode 2020 tiitli.