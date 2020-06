Tallink teeb haruldase erireisi liinil Helsingi-Saaremaa-Helsingi

Saaremaa erireis toimub Tallink Grupi laevaga Victoria I, mis on üks vähestest ettevõtte reisilaevadest, mis oma suuruse tõttu saab silduda Mustjala vallas Ninase külas asuvas Saaremaa süvasadamas.

„Saaremaa elanikud, meedia ja kohaliku omavalitsuse esindajad on juba mitmeid aastaid meilt küsinud, millal võiks mõni Tallinki laevadest alustada opereerimist Saaremaale, näiteks teel Stockholmi peatusega Saaremaal. Kuigi seekord pole tegemist uue regulaarliini avamisega ning samuti ei toimu peatust teel Stockholmi, oleme viimaks tulnud vastu nii klientide kui saarlaste soovidele ja korraldame eelkõige just meie Soome klientide suureks rõõmuks erireisi ühele Läänemere kõige imelisemale saarele,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Saaremaa on hiljuti üle elanud väga keerulised ajad, olles koroonakriisis sattunud ülejäänud Eestist raskema löögi alla. Seetõttu on mul eriti hea meel, et saame anda oma tagasihoidliku panuse ning aidata Saaremaa majandusel ja turismisektoril sel suvel pisutki taastuda ja võimaldada paljudel soomlastel seilata otse oma pealinnast seda imelist saart avastama kas siis üheks päevaks või pikemaks puhkuseks,“ selgitas Nõgene.

„Teadupoolest on paljudel Soome kodanikel Saaremaal ka suvekodud ja Saaremaa on soomlaste seas väga populaarne lähireiside sihtkoht. Kõlagu „Saaremaa valss“ seekord siis otseteel Helsingist-Saaremaale,“ märkis Nõgene.

„Meil on väga hea meel, et Tallink annab meie Soome sõpradele selle uue võimaluse Saaremaad külastada. See kevad tõi endaga kaasa mitmeid ootamatuid reisipiiranguid ja seetõttu on meil just eriti suur rõõm, et nüüd on kõigil taas võimalus meie kaunist saart külastada,“ sõnas Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu.

„Soome meedia tundis sel kevadel suurt ja sõbralikku huvi Saaremaa vastu ja me rääkisime juba siis, et ootame soomlasi väga oma saarele, meie mereäärsesse paradiisi, tagasi. Nüüd on see siis taas võimalik ja Tallink muudab meie sõprade siiatuleku veelgi erakordsemaks,“ kommenteeris Maripuu.

Saaremaa süvasadama eripärast tulenevalt saavad reisijad Saaremaa sadamas maale vaid jalgsi. Laevale on soovi korral Helsingis küll võimalik autoga peale tulla, kuid auto on reisi vältel pargitud laevale.

Piletimüük Saaremaa erireisile avati täna ja piletid on saadaval Tallink Grupi veebilehtede kaudu.