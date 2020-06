Tulgu jaanid turvalised!

Eriolukorraaegne periood näitas, et sotsiaalne kontroll on Eestis suur ning kui inimesed märkavad, et viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud nõuetest kinni ei peeta, antakse sellest telefoninumbril 112 teada. See näitab ilmekalt, et eestlased hoolivad oma ja kaaslaste tervisest ja heaolust ning loodetavasti püsib sama hooliv suhtumine, olenemata päevast või pühast.

Turvaline on jaane tähistada perekonna või lähemate sõprade seltsis. Politsei on pühade ajal inimestele abiks tavapärasest suuremate jõududega. Ennekõike selleks, et ohuolukordi eos ennetada, vajadusel kiirelt sekkuda ja aidata.

Tasub hoida distantsi

Ohutuse kaalutlusel jäävad avalikud suuremad jaanituled sel aastal ära. Kuigi 2+2 reegli täitmine ei ole enam kohustuslik, tasuks distantsi hoidmise põhimõttest siiski kinni pidada ka väiksematel pidudel. Eriolukorra järgsete nõuete täitmise peab tagama ürituse korraldaja.

Kui eriolukorra ajal kontrollis 2+2 reeglist kinnipidamist politsei, siis eriolukorra lõppemisel määras valitsus oma korraldusega selle ülesande terviseametile. Viiruseohu tõttu ei tohi avalikes kohtades koguneda ühtekokku üle saja inimese. Nõuete järgmise peab tagama ürituse korraldaja.

Kui politseinikud märkavad oma töö käigus piirangute rikkumisi või laekub vastavasisuline väljakutse, kontrollitakse asjaolud üle ja selgitatakse inimestele avalike kogunemistega kaasnevaid riske.

Rooli istu kainena!

Kui avalikele üritustele kehtestatud nõuete rikkumine peaks seejärel jätkuma, fikseerib politsei olukorra ja edastab info terviseametile, kes otsustab vastutusele võtmise kas ettekirjutuse või sunniraha määramise näol.

Aastate jooksul oleme jaaninädalal tabanud nii kihutajaid kui ka joobes juhte. Napsitanud roolikeerajaid keskmiselt kaks päevas. Ka üks purjus roolikeeraja on liiga palju. Seega – kui jaaniööl on vaja sõita, leppige eelnevalt seltskonnas kokku, kes on kaine juht. Joobnud juhti tuleb võimalusel takistada rooli minemast. Napsitanud juhist saab teada anda telefonil 112. “Heategu” ehk purjus juhist mitteteatamine ei pruugi hästi lõppeda – teene võib osutuda karuteeneks.

“Konflikte purjuspäi lahendada ei maksa ning purjus inimesega ei ole mõtet vaielda. Erimeelsused tuleb selgeks rääkida ikka kainena.”

Kuna unine juht on liikluses sama ohtlik kui purjus juht, väldi ka üleväsinuna rooli istumist.

Tasub meeles pidada, et konflikte purjuspäi lahendada ei maksa ning purjus inimesega ei ole mõtet vaielda. Erimeelsused tuleb selgeks rääkida ikka kainena.

Pidutsedes tasub alati käepärast hoida laetud mobiiltelefoni, et vajadusel saaks numbrilt 112 abi kutsuda.

Hoolitsege selle eest, et teie kodused lõkked oleksid ohutud ja hoonetest piisavalt kaugel. “Täpsemat infot selle kohta saab päästeameti koduleheküljelt. Päästeamet kutsub oma ohutut jaanituld registreerima aadressil jaanituli.geoape.com – toim.)

Tähtis on see, et seltskonda kuuluks kaine lõkkevalvur. Kui tekib tuleoht, helistage julgelt häirekeskusesse numbril 112.