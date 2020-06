Meelespea aitab. Aita sinagi!

Rohkem kui tosina tegutsemisaasta jooksul oleme oma kogukonda tundma õppinud. Teame peresid, kus abi kõige rohkem vaja, ning oleme püüdnud neid ja teisigi jõudumööda aidata.

Tunneme, et oleme kogukonna jaoks kasvanud usaldusväärseks tegijaks ning meil on oma koht Saaremaa heategevusorganisatsioonide hulgas.

Üksi tegutsedes ei oleks meie MTÜ võimeline poolekski sellest, mida koostöös kogukonnaga teeme. See kogukond koosneb toredatest ja abivalmitest inimestest, kel on süda õiges kohas. See teadmine võtab mure raskuste ees ja teeb meid õnnelikuks.

“Heategevuskontserdi “Saaremaa rööm” jaoks loodud annetustelefoninumbrid on avatud veel juunikuu lõpuni.”



Läbi aastate oleme tihedat koostööd teinud kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Meil on mitmeid koostööpartnereid ja sponsoreid, kes meid võimalusel alati aitavad. Suureks abiks on Meelespeale olnud ka meie liikmete oma tutvusringkond, kes meie tööd väga hindavad ja toetavad.

Oleme tänulikud, et meie panus kogukonnale pole jäänud märkamata. Kohalikult omavalitsuselt pälvisime tunnustuse Kena Algatus 2011 ja Kena Tegu 2014. 2016. aastal saime aga uskumatu üllatuse osaliseks – telesaates “Su nägu kõlab tuttavalt” osalenud Kalle Sepp annetas finaalis võidetud raha MTÜ Meelespeale. Teadmine, et meid on märgatud, tegi meid väga õnnelikuks ja andis jätkamiseks palju jõudu juurde.

Saarlaselt saarlasele

Tänavu 12. mai seisuga on MTÜ Meelespea kaheksaliikmeline organisatsioon, lisaks töötab meie heategevusturul Kuressaares Tallinna tn 30 asuva hoone teisel korrusel kaks vabatahtlikku müüjat.

Kohalike inimeste jaoks on meie kauplusel Kuressaare samalaadsete poodide hulgas kindel koht.

Pealtnäha ei pruugi inimeste annetuste vahendamine abivajajatele tunduda just väga keeruline ja aeganõudev, ent tegelikult on meie MTÜ töö mahukam, kui see ehk esmapilgul välja paistab. Meelespea liikmete käte vahelt on 12 aasta jooksul läbi käinud tonnide kaupa riide-, kodu- ja mööblikaupa. Sorteerime, hindame, transpordime ja müüme seda kõike oma vabast tahtest ja vabast ajast sooviga aidata neid, kel abi kõige rohkem tarvis.

Aastatega oleme jõudnud üsna palju. Oleme aidanud sisustada üksikvanematega perede ja suurperede kodusid tehnika ja mööbliga, andnud neile rõivaid. Tehnika ja rõivastega oleme aidanud ka peresid, kes on tulekahjus kodu kaotanud. Kinkisime koostöös ettevõttega Digisild üheksale perele lauaarvutid.

Oleme toetanud Kallemäe kooli suvepäevade korraldamist, täitnud Maxima inglipuult laste jõulusoove, jaganud jõuludeks toitu ja teinud lastekodulastele jõulupakke, postitanud suurperedele ja üksikvanematele Saaremaa tarbijate ühistu poodide kinkekaarte.

Oleme soetanud jalgrattaid üksikvanemate lastele ja neid rattaid hooldanud, ostnud lastele koolitarbeid, maksnud kooliekskursioonide ja laagrite eest, tasunud huvikoolide õppemaksu ja rahahädas inimeste üürivõlgu.

Oleme rõivakaubaga toetanud Pärsama hooldekodu ja Sõmera Kodu, sisustanud sotsiaalkortereid mööbli, vaipade, tehnika, valgustite, voodite ja köögitarvikutega, naiste varjupaigale andnud aga rõivaid ja mööblit. Loomade varjupaik sai meilt tekke, patju, käterätikuid.