Suvitajate tulekuga kaovad päevapraed

Veel juuni alguses oli enamikus Kuressaare kesklinna toidukohtades päevapraadide pakkumine jõus, ent suure suvitajate arvu tõttu on neid pakkumisi järjest vähemaks jäänud.

"Tööd on rohkesti, sest palju külastajaid käib meil nii mandrilt kui ka välismaalt. Tahame, et toidud oleksid kvaliteetsed, kuid päevapraed võtavad oma aja. Sellepärast pakume augusti lõpuni roogasid oma peakoka käekirja järgi," rääkis Jõgi.

Restoran La Perla on päevapraadi pakkunud aastaringselt ning nüüd on päevapakkumisi võimalik tellida veel mõne päeva jooksul.

"Minu teada pakume suvel päevapraadi esialgu ainult juuni lõpuni, edasi ma ei oska öelda. Meil käib külastajaid palju ja olenevalt päevast on kaks-kolm erinevat päevapakkumist," ütles restorani teenindaja Gerda Sagor.

Mosaiigi kohviku peakokk Märten Sepp tõdes, et nemadki on suve alguses ikka veel päevapraadi pakkunud, ent enam nad seda ei tee. "Lihtsalt ei jõua päevapakkumisi teha, sest nii palju inimesi käib meil söömas. Kui turismihooaeg vaibub, siis vaatame päevapraadidega edasi," lausus Sepp.

Ka Andres Altrof Vaekoja pubist rääkis, et nende ettevõtte päevapraed kadusid siis, kui rahvas Saaremaale voolama hakkas. "Enne jaane oli viimane päev, kui päevapraadi pakkusime. Vaatame – kui tipphooaeg läbi, näiteks augusti lõpus või pärast merepäevi, ehk tulevad ka päevapakkumised tagasi."

Väikestviisi päevaprae eksperimenti teeb kesklinnas Aasia-pärast head ja paremat pakkuv India Express, mille suvemenüüs on muidu alati päevapakkumine olemas olnud.

"Nüüd paari päeva pärast teeme ühe proovipäeva, mil päevapraadi ei paku. Meil on menüüs palju erinevaid toite, aga enamik rahvast käib ikka ainult päevapakkumist söömas. Võib-olla prooviksid nad siis muid toite ka," lausus India Expressi teenindaja Luise Vevers. Neiu sõnul on suurem osa päevaprae tellijatest kohalikud, kellel on lõunapaus.