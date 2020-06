REPORTAAŽ ⟩ Kõik teed toovad Saaremaale, jaanideks ikka

Kaks päeva enne jaanilaupäeva on päike Saaremaa nii kuumaks kütnud, et raske on kaua ühe koha peal paigal püsida. Läätsal, kenasti sätitud majahoovis istuvad aga mees ja naine. Paistab, et päevitavad ning naudivad ilma ja olemist nii, kuis jaksavad.