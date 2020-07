Avalikud riidekonteinerid jäävad alles oktoobri lõpuni

Humana andis vallavalitsusele mõnda aega tagasi teada, et majanduslikel põhjustel ei soovi ta senistel tingimustel koostöölepinguga alates 13. juulist enam jätkata. Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et avalikud riidekonteinerid on olnud aktiivses kasutuses – eelmise aasta 11 kuuga toodi nendesse 137 tonni riideid, mänguasju jms – ning vajaduse raugemist ei ole märgata, mistõttu poleks konteinerite äraviimine ja nende kasutamise lõpetamine mõistlik.