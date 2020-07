Reisijate arv jäi ka juuli alguses mullusele alla

TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles, et kuigi reisijate arv jääb veel mõnevõrra alla eelmise aasta taseme, siis üleveetud sõidukite arv on praktiliselt sama või teatud aegadel suuremgi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kaabli sõnul on parvlaev Regula olnud oluliseks abiks vältimaks pikemaid järjekordi sadamates ja tagamaks üleveovõimekus nüüd, mil on alanud puhkuste periood ning aktiivne siseturismi kasv. “Reisijate mõnevõrra väiksemat arvu on mõjutanud nii Eesti kui välisriikide turismigruppide väiksem osakaal, aga ka liinibusside liikluse aeglasem taastumine,” rääkis Kaabel. “Siiski näeme, et soov saartele tulla on jätkuvalt suur ning inimesed eelistavad reisida rohkem oma sõidukitega.”