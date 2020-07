Saaremaal leiti koroonaviiruse antikehad pea 9% kiirtestitutest

Kokku on Confido kliinikutes ja Südameapteekides testitud 6860 inimest. IgG tüüpi antikehasid on leitud 40 testitul ehk 0,58 protsendil. ​

Näpuverest võetav kiirtest võimaldab tuvastada, kas inimene on uue koroonaviiruse tõenäoliselt läbi põdenud.

Negatiivse tulemuse korral ei ole patsient tõenäoliselt koroonaviirusega nakatanud, positiivse tulemuse puhul on suur võimalus, et inimene on olnud mingil hetkel koroonaviirusega nakatunud. Kõik positiivse testi tulemuse saanud inimesed saadetakse tegema veeniverest võetavat täpsustavat testi.