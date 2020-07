Olari Vainokivi asub juhtima valla majandus- ja haldusosakonda

„Vainokivi kasuks rääkis tema pikk rahvusvaheline töökogemus erinevates juhirollides ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas,“ põhjendas valikut abivallavanem Jüri Linde. „Rahvusvahelises kontsernis omandatud kogemus on andnud talle hindamatu pagasi juhtimaks Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda.“

Alates 2003. aastast siiani on Olari Vainokivi töötanud aktsiaseltsis Lemminkäinen Eesti (nüüd YIT), juhtides aastail 2003 kuni 2016 Virumaa regiooni, kus põhitegevusalaks oli piirkonna riigimaanteede hooldus. Aastail 2016 kuni 2018 oli Vainokivi Lemminkäineni kontserni Baltikumi ja Venemaa hankejuht, kuuludes ühtlasi grupi hangetega tegeleva tugifunktsiooni juhtrühma.

Alates 2018. aastast on ta olnud YIT Infra Latvija tegevjuht ning Infraehituse segmendi Baltikumi divisjoni äriarendusjuht, tema vastutusalasse kuulusid muu hulgas YIT Balti tütarettevõtete investeeringud, asfalditehased ja tootmine, samuti ehitustehnika haldamine.

Olari Vainokivi ütles, et on rohkem kui 17 aasta pikkuse rahvusvahelise töökogemuse eest oma senisele tööandjale väga tänulik, kuid on otsustanud otsida oma elus ka teisi väljakutseid. Uue töö geograafilise asukohana seadis ta ühele esikohtadest Saaremaa. Sel põhjusel kandideeris ta ka Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhatajaks.