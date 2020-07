Laupäeval võib saari tabada äkktorm

Tormi põhjustaja on Riigi Ilmateenistuse selgitusel madalrõhuala, mille tekitaja on jäänuk viis päeva tagasi Bermudalt liikuma hakanud troopilisest tsüklonist Edouard. Euroopast liikuv soe õhk võib siinse jahedusega kokku puutudes kaasa tuua ilma kiire ägenemise.

Reedel kell 14.00 täiendas Ilmateenistus oma prognoosi ning ennustab, et tormi kulminatsioon saabub pärastlõunal.

Hommikul jõuab madalrõhkkonna kese saartele ja kogu maa on kaetud vihmapilvedega, läänes on sadu tõenäoliselt intensiivsem. Valdavas Eestis puhub tuul idast ja kagust iiliti 15 m/s, Liivi lahe ümbruses pöördub edelasse ja läände ning läheb järk-järgult tugevamaks. Pärastlõunal saabub tormi kulminatsioon ning vihmasajus võivad tuuleiilid puhuda kuni 26 m/s.

Hobisünoptik Kairo Kiitsak andis oma Facebooki lehel teada, et tormi tuleku ennustamise teeb keeruliseks asjaolu, et tekkiv tsüklon on oma mõõtmete poolest pigem tilluke ja selle kaldumine natukenegi näiteks läände või itta võib kõvasti mõjutada tuule kiirust ja suunda.