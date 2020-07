Kalmer Põlluäär: otsus mitte koondada õigustas ennast

Kui vaadata suurt plaani, läheb meil seljataha jäänud koroonakevadele vaatamata hästi. Märtsikuu, kui koroona tõttu eriolukord välja kuulutati, tegi meid väga murelikuks. Vähenes ju käive eelmise aastaga võrreldes 27%. Tellimuste arv kuivas kokku.

Plaanisime asju ringi, seisime dilemma ees, kas vähendada töötajate arvu või mitte.

Raskel ajal kaalusime ka töötukassa kaudu toetuse küsimist, ometi ei teinud seda. Katsusime ise oma jõududega hakkama saada ja kuidagi saime ka. Pidime siiski ajutiselt veidi palkasid langetama, aga praegu on kõik endine. Õnneks ei pidanud me aga kedagi koondama – võib-olla tänu sellele, et oleme natuke aeglased ja mõtleme pikalt. See otsus õigustas ennast – poolest aprillist hakkas tellimuste arv õnneks jälle kosuma ja praegu on neid isegi rohkem kui enne koroona-aega.

“Õnneks ei pidanud me aga kedagi koondama – võib-olla tänu sellele, et oleme natuke aeglased ja mõtleme pikalt.“

Meie toodang läheb peamiselt ekspordiks, põhiline sihtriik on Saksamaa. Kui meie Eesti turul on praegu kerge langus, siis Saksamaa kohta võib öelda vastupidist. Puitmajad, mida mitme ettevõttega toodame, on minev kaup.

Meie enda teooria selle tõusu kohta on selline: paljud inimesed on koroonaohu ja piirangute tõttu sunnitud reisimisest loobuma ja otsustavad selle asemel hoopis oma kodu ja pere jaoks midagi uut osta. Kes tahab oma aeda väikest majakest suviseks puhkuse veetmiseks, kes tööriistakuuriks, kes tahab autogaraaži, kes varjualust. Sel aastal on plahvatuslikult kasvanud just laste mängumajade tellimine. Saksa inimesed, kes praegu väga paiksed, on oma otsustes väga ratsionaalsed.

Kuna tellimusi tuleb palju, on meie tänane mure pigem see, et kõiki tellimusi ei jõua täita. Töökäsi oleks juurde vaja, aga pole eriti võtta. Praegu töötab meie ettevõtete (Sandla Puit OÜ, Javicar OÜ, Insel Woodhouse ja Saare Tare OÜ) peale kokku ligikaudu 90 inimest, neist umbes kuuskümmend Sandla Puidus. Kõik kohalik rahvas, välismaist tööjõudu pole me kasutanud.