Miks nii kallis? Kitsuke parklata üürimaja maksab kaks miljonit

“Miks peab kitsukese krundi peale mahutama tohutu suure mahuga kortermaja, millel pole parkimiskohti ja mille hind ületab kordades sama suure hoone rajamise maksumuse, kui seda ehitaks eraettevõtja,” küsib üks Saaremaa arendaja.

Kitsas 16 krunt on vaid 871 ruutmeetrine, sinna projekteeritud maja mahutab neljale korrusele 1000 ruutu: panipaigad, joogaruum, hobiruumid ja saun soklikorrusel, seitse korterit esimesel, seitse teisel ja neli katusekorrusel.

Ükski eraettevõtja sellise eelarvega maja ehitamist endale lubada ei saa, sest nii kalleid kortereid ei ostetaks. Kitsas 16 maja 1-3-toalised korterid on suurusega 20-60 m2 ja kokku on kortereid 540 ruutmeetril. Arvestades, et maja ehituse eelarve on orienteeruvalt 1 905 600 eurot (koos käibemaksuga), teeb see elamispinna ühe ruutmeetri ehitusmaksumuseks koguni 3700 eurot.

Mitu korda kallim

Kuressaares eraettevõtmistena rajatud uutes kortermajades on ühe ruutmeetri müügihind ca 1300–1700 eurot, millesse on juba arvestatud ehitusmaksumus, ehitaja kasum ja maakleri vahendustasu.

Kitsas 16 maja kõige pisema korteri ehitusmaksumuseks tuleb umbes 74 000 eurot, kolmandal korrusel asuval 56,6 ruutmeetrisel kolmetoalisel aga lausa ligi 210 000 eurot. Kui suur peaks olema nende müügihind?

“Tegemist ei saa olema müügiks ehitatava hoonega ning seetõttu ei saa neid võrrelda keskmise kortermajaga,” ütleb üürimaja arendava OÜ Kitsas 16 Kodu juhatuse liige Oliver Akenpärg.

Tema sõnul ei ole Kitsas 16 tavapärane üürimaja, vaid tegemist on arhitektuurselt keerukama lahendusega, et sobituda ümbritsevasse keskkonda. Üürimaja energiamärgis saab olema A-klass, lisaks planeeritakse rajada kogu hoone automaatika ja erilahendused hoone paremaks haldamiseks. Oliver Akenpärg ütleb, et ehitada soovitakse väga madalate kommunaalkuludega, vähest hooldust vajavat ning kauakestvat hoonet. “Kõik eelnev teeb hoone kallimaks, kuid samas paremaks,” sõnas ta.

Parkimine 600 meetrit eemal

Uute korterite müügil pole väheoluline, et arendajatel on juurde anda või eraldi müüa parkimiskoht maja hoovis. Eluhoone juurde korterite arvule vastavate parklakohtade rajamist on arendajatelt Kuressaares alati nõutud.

Kitsas 16 osanikuna on Saaremaa vallavalitsus aga avalikult deklareerinud, et üürimaja parkimiskohad tehakse hoopis 600 meetri kaugusele Veski tänav 10 juurde. “Mind vaadataks kui lollakat, kui müüksin korterit perspektiiviga, et auto saab parkida poole kilomeetri kaugusele,” ütleb Saarte Häälele üks Saaremaa kinnisvaraarendaja.

Tema hinnangul võiks vallavalitsus sama raha eest ehitada sootuks suurema ja parkimiskohtadega üürimaja, lihtsalt kuskile mujale.

UHKE JA KALLIS MAJA: Tegemist on pika investeeringuga ja tasuvusaeg jääb 15–20 aasta vahele. FOTO: Saaremaa vallavalitsus

Tulevane üürimaja Kuressaares. FOTO: Saaremaa vallavalitsus

Marili Niits FOTO: Saarte Hääl

Abivallavanem Marili Niits, Kitsas 16 Kodu OÜ nõukogu liige ütleb, et üürimaja elanikud ei pruugi hakata Veski tänava parklat kasutama, kuid rajatava parkla näol täiendatakse Kuressaare linnas parkimise võimalusi, mis aitab parkimiskohti ühtlasemalt ja paremini kasutada.