Väikelastekodu hoone ostis Velldon Invest

Kogu kinnistu pindala on 1514 ruutmeetrit. Hoone ja tehnosüsteemid on halvas seisus. Kinnistule on kehtestatud detailplaneering, millega Pargi 2 kinnistu jagati ja jagamise tulemusel tekkisid Pargi 2 ja Pikk 2a kinnistud. Pargi 2 kinnistule on detailplaneeringuga ette nähtud kolm kuni kahekorruselist hoonet. Olemasolev puithoone on ette nähtud rekonstrueerida korterelamuks. Kinnistu paikneb muinsuskaitsealal ning seetõttu on hoonete rekonstrueerimisel vajalik arvestada muinsuskaitseameti nõuetega.