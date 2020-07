Tippmotomehed annavad nädalavahetusel kuuma

Võistluse peakorraldaja Veiko Biene ütles Saarte Häälele, et ei oska üldse arvata, kui palju võiks üritusele pealtvaatajaid tulla, sest suurt reklaami sellele tehtud ei ole. Samas osalejaid oli eile registreerunud juba sadakond ja reedeks võib see arv veelgi suureneda.

Tegelikult plaaniti Saaremaale suisa enduro MM-etappi, kuid kevadise epideemia tõttu otsustati see lükata tulevasse aastasse. Kuna aga hulk tööd oli juba tehtud, siis otsustati võistlus Saaremaal siiski 17.–19. juulil läbi viia Eesti meistri- ja karikavõistluste etapina.

Enduro GP Estonia Saaremaal algab reedel, 17. juulil kell 19.30 Kuressaares Raiekivi säärelt võistlejate paraadiga, mis siirdub kesklinna, kus toimub võistluste avamine. Esimene võistluspäev algab laupäeval, 18. juulil kell 9. Päeva jooksul läbivad sportlased kaks enduro katset – 4-kilomeetrise Sauveres ja 5,5-kilomeetrise Jõempal. Pühapäeval, 19. juulil lüüakse tsiklitele hääled sisse kell 10 ja mõõtu võetakse kahel katsel – Käku külas 3,5 kilomeeri pikkusel Kaarma krossirajal ja Kuressaares 0,7 kilomeetrisel ekstreemkatsel Super Test. Võistluse pidulik lõpetamine on orienteeruvalt kell 13.30 Kuressaare keskväljakul.

Mis on enduro

Enduro on maastikul sõidetav motospordiala, mille klassikaline võistlus kestab kaks päeva. Ühe võistlusringi pikkuseks on 50–70 kilomeetrit, mida läbitakse vastavalt klassile 2–3 korda. Rada peab olema läbitav igasuguse ilmaga. Endurovõistluse eesmärk on panna proovile mootorrataste töökindlus ja osalevate võistlejate oskused.

Võistlusrajal on ekstreem-, krossi- ja enduro kiiruskatsed, kus mõõdetakse parimat tulemust. Lisaks tuleb võistlejatel läbida ajakontrollpunkte, kuhu nad peavad jõudma täpselt õigeks ajaks – liiga varase või hilise ajakontrollpunkti jõudmise eest saab karistuse.

Allikas: Eesti motospordi föderatsioon