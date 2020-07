Anne Tiitma esindab Saaremaad aasta põllumehe konkursil

Tänavune juubelikonkurss on pühendatud põllumajanduses tegutsevatele naistele, kes annavad toidutootmisse väärika panuse. Piimatootja Anne Tiitma esitas konkursile Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post . Kokku osaleb konkursil 12 naist seitsmest maakonnast.

Ainumõeldav eluviis

30 aastat iseseisvalt põllumajanduses tegutsenud Anne räägib, et maaelu ja loomakavatus kuuluvad tema ellu juba lapsepõlvest. Aastaaegade vaheldumine, rõõm päiksetõusust ja loojangust, armastus loomade, oma pere ja kogukonna vastu muudavad talupidamise ainumõeldavaks eluviisiks. Piimahinna langus pole Annet viinud kunagi mõttele tootmist lõpetada.

Anne lüpsab ise oma lehmad ja teeb vajadusel traktoriga põllutööd. Põllumajandusülikooli haridusega tütar Gaili ja poeg Indrek on emale abiks. Sõbralik ja abivalmis Gaili on Lääne-Saaremaal hinnatud loomaarst, poeg Indrek aga seab atra ema elutöö jätkamiseks. Eesmärk on suurendada põhikari saja loomani ja tõsta toodangut lehma kohta.