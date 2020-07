Kuidas varjusurmas turule elu sisse puhuda?

Abivallavanem Kristiina Maripuu. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kristiina Maripuu, Saaremaa abivallavanem:

Kuressaare turuala elavdamise küsimus on luubi all ka vallavalitsuses. Juuni alguses võtsin võimalike lahenduste leidmise enda vedada. Veidi enam kui kuu vältel olen kogunud tagasisidet, millised on Kuressaare turuala kitsaskohad ja mida peaks tingimata muutma. Olen kutsunud kokku kaks koosolekut, kaasates vallavalitsuse osakondi, turu lihapoodi ja kalapoodi, turuala haldajat Kuressaare bussijaama, Saarte koostöökogu ja Kuressaare Kultuurivara. Laias laastus tuleb leida vastus kahele küsimusele: kuidas paremini lahendada turuala haldamine ning mis muudaks turuala nii ostjatele kui ka kauplejatele kutsuvamaks. Sest kui ei ole ostjaid, ei ole ka müüjaid ja kui ei ole müüjaid, ei ole enam ostjaid. Kuidas sellest ringist välja saada ja kas see üldse on võimalik? Ometi on Eesti teistes piirkondades täiselujõus turgusid ja inimesi, kes turul pakutavast väga lugu peavad.

Aastate eest Kuressaare linnavalitsuses töötades mäletan hästi aega, kus turuala oli erasektorile rendile antud. Seda meenutades on turumüüjad öelnud, et üks kindel peremees oli sujuvam lahendus kui praegune Kuressaare bussijaama poolne haldamine. Aruteludes on jäänud selgelt kõlama, et kõigil osapooltel – nii vallavalitsusel, Kuressaare bussijaamal kui ka turul kauplejatel – on valmidus turuala haldamine teisiti lahendada. Omaette küsimus on, kas turuala haldamisega peaks tegelema vallapoolne projektijuht koostöös Kuressaare Linnamajandusega või anda see taas erasektori hallata.

Võtmeprobleem on siiski küsimus, miks turualal tegevus raugenud on. Esmajoones öeldakse, et turule ei ole sugugi mugav tulla, sest toimiv turuala eeldaks ostjatele ette nähtud parkimiskohti. Lilletaimi või kartulikotti pikka maad käe otsas ju ei vea. Turualale on küll lubatud autoga siseneda, kuid paraku ei ole see võimalus üldteada. Puuduvad ka juhatavad viidad. Soov on üle vaadata ka kohatasudega seonduv. On tõdetud, et meie turg jääb külastajate vaateväljast kõrvale ning alal ei ole jõudu ahvatleda maitsete, lõhnade ja sooja suhtlusega.

Turuala puuduseks peetakse sedagi, et inimesed ei ole harjunud seal aega veetma ning selles osas tuleks plats õdusamaks muuta. Samuti tuleb rõhku panna teavitusele ja turundusele ning Kuressaare turul võiks olla eraldi Facebooki leht.

Ettepanekud Turu elavdamiseks on väga teretulnud.

OÜ Kuressaare Bussijaam juhatuse liige Aare Lehtsi. FOTO: Maanus Masing

Aare Lehtsi, turgu haldava OÜ Kuressaare Bussijaam juhatuse liige:

OÜ Kuressaare Bussijaam vastutab turu tehnilise poole – valve, remondi, hoolduse ja korrashoiu – eest. See kohustus on meile kunagi Kuressaare linnavalitsuse poolt pandud. Kui rahvas tahab näha turgu täis kauplemist ja melu, siis OÜ Kuressaare Bussijaam ei pea turgu turundama ning mõtlema, kuidas sinna müüjaid ja ostjaid tuua. See ei ole meie põhikirjaline tegevus.

Kuressaare turgu on püütud käima panna kümme aastat – see ei ole õnnestunuid erasektoril, linnal ega nüüdsel Saaremaa vallal. Mina arvan, et tänapäeva tingimustes on praegune koht turu jaoks vale. Aga mine sa tea – võib-olla siiski tuleb keegi noor ja hakkaja, võtab turu majandamise üle ja saabki selle käima?

KOIT KELDER FOTO: koitkelder.ee

Koit Kelder, tulundusühistu Ehtne Saaremaa ühe asutaja MTÜ Saarte Koostöökogu tegevjuht:

Turule nii-öelda elu toomine on suur väljakutse. Saaremaa inimestel pole ju harjumust turul ostlemas käia. Kui aga kohalikul inimesel turgu igapäevaselt vaja ei ole, on seal väga raske midagi püsivat luua.

See, et turuala elavdada, on kinni väga paljudes asjades. Ei ole võluvitsa, mis meie turu käima tõmbaks.

Kõige suurem mure on see, et kesklinnas liikuvate inimeste arv on üsna konstantne. Inimesi igale poole lihtsalt ei jagu. Võib-olla tulekski sellest konkreetselt turu elavdamise mõttest lahti lasta ning mõelda selle peale, et kesklinnas üldse elu käiks.

Korraldasime suvise ehtsa turupäeva keskväljakul turu ees, kuna turu enda ala oleks selle jaoks liiga väikeseks ja kitsaks jäänud. Eelmisest suvest on meil ju kogemus olemas.