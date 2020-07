Paremat veevärki ja kanalisatsiooni soovib kuusteist maaperet

Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Maire Käärid ütles, et kokku esitati üheksa taotlust, millest üks puudutab veevarustust ja kaheksa on kanalisatsiooniprojektid, sealhulgas üks pere taotleb toetust nii vee- kui ka kanalisatsioonisüsteemile. Kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks soovib toetust ka kaks korterelamut, kus ühes elab kaheksa ja teises kaks leibkonda.

Saaremaa valla makstava toetuse eesmärk on aidata parandada elutingimusi neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel, kes ei kvalifitseeru hajaasustuse programmi alusel toetuse saajaks. Tänavu on eelistatud sihtrühm lastega pered. Maksimaalne toetuse suurus ühele majapidamisele on 3500 eurot, voorus jagatakse kokku 50 000 eurot.