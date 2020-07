Vallavanem Tuisk eksitas avalikkust linnasüdame avamisega

"Oleme situatsiooni jälginud, teinud kiirusmõõtmisi, kuulanud erinevaid osapooli ja leiame, et alates augustist avamine on kõige mõistlikum," ütleb Mikk Tuisk vastuseks Saarte Hääle küsimusele, kas ta andis kesklinna ettevõtjate väga nõudlikus toonis märgukirjadele järele.

"Ei ole nii, et kes rohkem kisab, see saab," kinnitab Tuisk. "Ütlesime selle avalikkusele välja, et maandada erinevaid pingeid ja mingeid kuulujutte," viitab Tuisk kolmapäeva pärastlõunal välja saadetud pressiteatele.

Samas kehtib abivallavanem Jüri Linde käskkiri 18. juunist, millega Kuressaare keskväljak on autodele suletud augusti lõpuni laupäeva hommikul kella üheksast pühapäeva õhtul kella üheksani.

"Ametlikku otsust [muuta] ei ole, käskkiri on praegu jõus," rääkis Linde neljapäeval Saarte Häälele.

Vallavanem aga ütleb, et teisipäeval võeti otsus avamise kohta vastu ja kui on õige aeg, tehakse uus käskkiri.

Pressiteade selgelt eksitav

Siin ongi konfliktikoht, sest teisipäeval vallavalitsuse istungil käskkirja tühistamise punkti päevakorras ei olnud, seda ei arutatud ka istungile järgnenud nõupidamisel. Seega oli pressiteade selgelt eksitav.

Küll aga tehti kesklinna teemal juttu istungi järel toimunud koalitsiooninõukogu koosolekul. "Samad valitsuse liikmed istusid koos laiendatud koalitsiooni liikmetega sealt kohe edasi ja sealt see otsus tuligi," selgitab Tuisk.

Kohal olid Tuisu sõnul volikogu poliitikud Jaanus Tamkivi, Madis Kallas, Mihkel Undrest. Lisaks kõik valitsuse liikmed peale Marili Niitsi, kelle seisukoht oli talle teada.

Kõik koalitsiooninõukogu koosolekul osalenud inimesed asjast siiski üheselt aru ei saanud. Kolmapäeval vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonnas valminud pressiteatele üritati ka enne väljasaatmist pidurit tõmmata, kuid see ei õnnestunud ja Tuisu sõnu tsiteerinud tekst lendas oma elu elama.

Abivallavanem Jüri Linde sõnul sai ta teisipäeval aru, et vähemalt selle kuu lõpuni on nii, nagu praegu on.

"Vaatame üle võimalikke meetmeid, mis saame teha, et turvalisust tagada. Siis saab hiljem korra uuesti teema üle vaadata," sõnas abivallavanem.

Ei ole soolootsus

Linde ei olnud Saarte Häälega rääkides sugugi kindel, et juuli lõpu kuupäev on pressiteates välja öeldud: "Kas seda on nii välja lubatud?" küsis ta ja nentis, et sai küll teavituse pressiteate kohta, kuid ei ole teksti lugenud. Saarte Hääle küsimusele, kas teavitus oli vallavanema soolo, ütleb ta vastuseks, et seda peab Mikk Tuisult küsima.

"See ei ole soolootsus, vaid seda on aktsepteerinud kõik koalitsiooni fraktsioonide esimehed," kinnitab vallavanem.

Volikogu reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi sõnab, et põhimõtteliselt lepiti teisipäeval kokku, et juulikuus jätkub praegune kord ja augustis enam ei jätkata.

Tamkivi tõdes, et survet on olnud sulgemise lõpetamiseks mitmelt poolt ja viie nädalavahetuse kogemuse pealt annaks ehk juba teha ka analüüsi edasisteks tegevusteks.

"Küll aga oli lisatingimus, et vallavalitsus võtab liikluskiiruste kontrollimisega tarvitusele vajalikud meetmed," ütleb Tamkivi.

Statistika näitab, et 88 protsenti kesklinnas liiklejatest ületab lubatud piirkiirust. See on tema sõnul kahetsusväärne number ja vallavalitsus peab tehniliste lahendustega olukorda parandama.

Mikk Tuisk kinnitab, et vallavalitsus loodab kahe nädalaga liiklusohutuse paremale tasemele viia.