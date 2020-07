Hooldekodu pidevalt rikkis lift jättis kiirabitöötaja lõksu

Saaremaa Valsi hooldekodus on kaks lifti – üks kitsam ja teine nii lai, et sellega saab hoone korruste vahel transportida ka lamajat. Just laiema liftiga on probleeme juba kuid. Kui kõrgematel korrustel elavaid eakaid on tarvis olnud kiirabiautoga haiglasse viia, on brigaad kasutanud kandetekke, kutsudes appi päästjad.