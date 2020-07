Vald loodab Kuressaare Suursilla lähiaastail restaureerida

Suursilla restaureerimiseks valmis tööprojekt juba 1987. aastal. Sama projekti järgi restaureeriti silda ka 2001. aastal, paraku jäi see töö pooleli. Nii on ka osa toona tehtust praeguseks hävinud ja vajab uuesti tegemist.

“Tehtud töö on paraku osaliselt raisku läinud,” tõdes muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik-insener Üllar Alev. Tema hinnangul põhjustabki Suursilla lagunemist kõige rohkem see, et 2001. aastal jäid tööd lõpetamata.

Paljud kivist katteplaadid on puudu ja suurem osa munakivisillutist samuti. Dolomiitplaadid – osa neistki katkised – katavad vaid osa rinnatise müürist. Ülejäänud kivimüüri peale on pandud vaid mörti. “See mördikiht ei toimi,” tõdes Alev, näidates: “Siin on selgelt näha, kuidas pealmised kivid on murenenud – vihmavesi tungib ju kivide vahele.”