Jahimeeste seltsi juhib Kaido Kaasik

Kaasik märkis, et viimase kümne aastaga on jahindus meil jõudsalt arenenud ja palju head tagasisidet saanud. “Aga jahindus ei ole mitte ainult küttimislimiitide kokkuleppimine ja täitmine. Ta on osa loodusliku tasakaalu hoidmisest,” sõnas ta lisades, et seepärast tuleks edaspidi panna veel rohkem rõhku keskkonna- ja loodushariduse edendamisele. Jahimehed on loodusega kogu aeg kontaktis ja nende teadmised seetõttu päris suured. Miks mitte neid siis laiemalt jagada, sõnas Kaasik, tuues näiteks kadunud inimeste otsimise, kelle leidmisel on jahimeestel olnud oluline roll.