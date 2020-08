Lestakohvikusse pääsuks pidi koguni sabas seisma

"Eelmise aastaga võrreldes oli rahvast kõvasti rohkem," ütles lestakohvikute päeva üks eestvedaja Piret Kuldsaar. "Oletame, et külastajaid oli paari tuhande ringis. Kohvikupidajad ütlesid ka, et meeletu tamp oli taga, sest rahvahulk oli väga suur."

Kuna eelmisel aastal langes lestakohvikute päev samale ajale merepäevadega, mis tõi saarele turistide massi, ootasid korraldajad tänavu rahvast pigem vähem.

"Sel aastal oli ikkagi rohkem eestlasi, samas oli kuulda ka inglise keelt," sõnas Kuldsaar.

See, millises kalakohvikus kõige enam inimesi käis ja mis toit rahva südame võitis, selgub siis, kui tagasisideküsitlusest on tehtud kokkuvõte.

Tund aega järjekorras

Tänavu võttis üritusest osa lausa neli uut kohvikut. Ühel debütandil, kodukohvikul Lestad Tiigis oli perenaise Kristi Turja sõnul nii palju kliente, et osa pidi ligikaudu tund aega järjekorras seisma.

"Meile tundus, et inimestele väga meeldis, isegi et nad pidid kaua ootama. Külalised olid nii positiivsed ja rahul, hiljem kirjutati tagasisidet, et toit oli maitsev ja kõik tore," rõõmustas Turja.

Heale kogemusele tuginedes kavatseb kodukohvik ka järgmisel aastal oma uksed kalasõpradele avada.

Kohvikus Lestad Tiigis pakuti külalistele head-paremat kilupirukast praelesta ja -ahvenani. Magusaks sai nautida pavlovat ja makroone, juustukooki ja vahvleid.

"Eriti läksid rahvale peale praetud lest ja ahven. Väga populaarne oli ka lestasupp," ütles Turja. Naise sõnul neil toitu jagus, ehkki lõpuks sai söögipoolis ikkagi otsa. "Ise saime viimastest jääkidest kõhu täis ja siis oligi kõik."

Meelitajaks suitsuangerjas

Paadiku kodukohvik on lestakohvikute päeval juba vana kala. Kuigi eelmisel aastal sukelduti pea ees vette, ei kahetsenud kohvikupidaja Angela Jelissejev midagi. Ka sel aastal mitte.

"Juba on järgmise aasta täkked maha pandud, kuidas ja mida paremini teha. Muuta tasuks nipet-näpet toiduvalikus. Meil on ju alati see ilmafaktor, millega peab arvestama. Kuigi tänavu oli ilus päikeseline ilm, siis inimene tahab ka vilus olla, nii et mõned istekohad tuleks panna ka vilumasse nurka," arutas naine juba järgmise aasta plaane.

KODUKOHVIKUTE HITT: Lesta praeb Paadiku peremees Vitali Jelissejev. FOTO: Merit Lehtsalu/Saarte Hääl

Paadikul sai esimesena otsa äkis, mis perenaise sõnul oli paljudele uudne ja üllatav maitseelamus.

"Tegelikult oli kõik popp – uhhaa ja forellisupp, praelest, suitsuangerjas, suitsuforell ja -ahven," kinnitas Jelissejev.

Naine tõdes, et kui eelnevalt välja kuulutada, et suitsuangerjas on õue peal, siis on huvilised kellatäpsusega kohal.

"Külalised on kohe avamiseks platsis, sest nad teavad, et viiest õhtul on angerjas otsas. Ja väga paljud tulidki spetsiaalselt selleks kohale."

Paadiku kodukohvik oli eelmise aastaga võrreldes tublisti kauem avatud. "Pidasime vastu kella viieni, siis hakkasid supp ja lest otsa saama. Iseenda üle oleme küll väga õnnelikud, et suutsime nii kaua avatud olla!"